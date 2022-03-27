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Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам ВСУ

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Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам ВСУ

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил трем офицерам Вооруженных Сил Украины звание бригадного генерала.

  • полковнику Ковалю Владимиру Валерьевичу – заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • полковник Стецюку Валерию Ивановичу – начальнику Центрального управления оборонных ресурсов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • полковнику Шаповалову Геннадию Николаевичу – начальнику Главного управления военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

Бригадный генерал - первичное, нижнее генеральское военное звание высшего офицерского состава, которое занимает промежуточное место между полковником и генерал-майором.

Напомним, что в начале полномасштабной войны Владимир Зеленский повысил в звании Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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В статье: война с Россией
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