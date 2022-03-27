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Оккупанты обстреляли свои позиции в Попасной

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Нам нужно лишь подождать их самоуничтожения

Оккупанты обстреляли свои позиции в Попасной

Фото: Фокус

Новина українською

За прошедшие сутки, 26 марта, российские военные в Попасной Луганской области из миномета расстреляли собственные позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Телеграме.

"Россияне повредили 11 домов, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.

Наши войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции", - рассказал Гайдай.

По информации главы ОВА, за прошедшие сутки еще три многоэтажки и восемь частных домов были повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе вблизи Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергій Гайдай

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