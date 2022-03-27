Оккупанты обстреляли свои позиции в Попасной
Нам нужно лишь подождать их самоуничтожения
Фото: Фокус
За прошедшие сутки, 26 марта, российские военные в Попасной Луганской области из миномета расстреляли собственные позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Телеграме.
"Россияне повредили 11 домов, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.
Наши войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции", - рассказал Гайдай.
По информации главы ОВА, за прошедшие сутки еще три многоэтажки и восемь частных домов были повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе вблизи Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.
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