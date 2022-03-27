Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям россиян по состоянию на 27 марта

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 27 марта

В графе потери личного состава цифра увеличила на 200 человек, общая численность составляет 16600.

За субботу было уничтожено еще семь танков (582 в целом), 24 боевых бронированных машины (1664 в целом), одна артиллерийская система (294 в целом), две реактивные системы залпового огня (93 в общем), одно средство ПВО (52 в целом), 13 единиц автомобильной техники (1144 в целом).

Также в течение 26-го марта были уничтожены четыре вражеских самолета – всего их уже «приземлили» 121 единицу.

Кроме того, с начала войны было уничтожено:

вертолетов - 127 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 ед,

специальная техника – 21,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее Генштаб сообщил, что в больницы Севастополя ежедневно прибывают по 50-100 раненых солдат.