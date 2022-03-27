Вирт: Пока идет война, все мы будем получать символические жалованья
Тренер рассказал о ситуации
фото - НК "Верес" Рівне
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий о том, в каком положении находится клуб:
"24 февраля я ночевал дома, и в пять утра раздался звонок — мне сообщили, что русские начали бомбить наши города, в частности Киев.
Я сразу уехал в отель, где ночевала команда. Мы вместе с руководством собрались, поговорили и решили временно распустить команду. Все футболисты поехали туда, где их семьи.
До 24 февраля клуб "Верес" полностью рассчитался с игроками и тренерским штабом. Задолженностей по зарплатам нет. Что касается дальнейшего, нам сообщили: пока идет война, все мы будем получать символические жалованья.
Централизованных тренировок у нас сейчас нет. Как я уже сказал, вся команда разъехалась, и каждый футболист поддерживает физическую форму индивидуально — как позволяют условия.
А условия, как можно догадаться, не всегда позволяют. Я знаю, что почти все игроки, которые сейчас в Ровно, занимаются конкретным делом: разгружают гуманитарную помощь, которая поступает из Запада. Это правильно, не до футбола сейчас", – сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Яркий товарищеский матч, эффектный камбэк Эриксена в сборную. Нидерланды – Дания 4:2
- Зеленский: Рубли в россии скоро будут принимать на вес, а не по номиналу
- Десну покинули два игрока на правах свободного агента
- Враг десять дней прощупывает границу Херсонской и Днепропетровской областей - Вилкул
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей