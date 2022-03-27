Вирт: Пока идет война, все мы будем получать символические жалованья

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий о том, в каком положении находится клуб:

"24 февраля я ночевал дома, и в пять утра раздался звонок — мне сообщили, что русские начали бомбить наши города, в частности Киев.

Я сразу уехал в отель, где ночевала команда. Мы вместе с руководством собрались, поговорили и решили временно распустить команду. Все футболисты поехали туда, где их семьи.

До 24 февраля клуб "Верес" полностью рассчитался с игроками и тренерским штабом. Задолженностей по зарплатам нет. Что касается дальнейшего, нам сообщили: пока идет война, все мы будем получать символические жалованья.

Централизованных тренировок у нас сейчас нет. Как я уже сказал, вся команда разъехалась, и каждый футболист поддерживает физическую форму индивидуально — как позволяют условия.

А условия, как можно догадаться, не всегда позволяют. Я знаю, что почти все игроки, которые сейчас в Ровно, занимаются конкретным делом: разгружают гуманитарную помощь, которая поступает из Запада. Это правильно, не до футбола сейчас", – сказал Вирт.