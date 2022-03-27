Вокруг Киева наблюдается положительная динамика - Глава МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о положительной динамике оперативной ситуации вокруг Киева.

"Я могу только прокомментировать позитивную динамику вокруг Киева, и жду вместе со всеми жителями столицы, с другими городами, победы на этом участке", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что страна не только держится, но и во многих местах переходит в контратаку.

Ранее Минобороны заявляло, что ВСУ удалось откинуть врага от столицы Украины на 35-70 километров.

В то же время Генштаб сообщал, что оккупанты проводят перегруппировку отдельных подразделений 35-й армии Восточного военного округа, чтобы в перспективе вновь попытаться блокировать Киев с юго-западного направления.

Добавим, что в Киеве постепенно открываются частные заведения. 26 марта работали 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка и другие учреждения и организации.