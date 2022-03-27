Яремчук: Я – человек, и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук поделился впечатлениями о событиях в Украине в связи с российским вторжением:

"Я – Роман Яремчук, игрок "Бенфики" и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я – человек, и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже больше 100 детей.

Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создает гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!

Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день.

Просто сейчас мы должны остановить путина и защитить Украину! Когда я говорю "мы", я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей. Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!" – написал Яремчук.