Яремчук: Я – человек, и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война
Роман сочувствует своим соотечественникам
Фото: Record
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук поделился впечатлениями о событиях в Украине в связи с российским вторжением:
"Я – Роман Яремчук, игрок "Бенфики" и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я – человек, и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже больше 100 детей.
Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создает гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!
Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день.
Просто сейчас мы должны остановить путина и защитить Украину! Когда я говорю "мы", я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей. Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!" – написал Яремчук.
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