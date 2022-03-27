ВСУ освободили село на Харьковщине, оккупированное двумя батальонными группами россиян
Контратакуем
фото - Роман Донік
Известный волонтер Роман Доник сообщил, что Вооруженные Силы Украины освободили село Гусаровку в Балаклийском районе Харьковской области.
Он сообщил, что село была оккупировано силами двух батальонно-тактических групп российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа.
"Оккупанты выбиты. Около 60 единиц техники уничтожено. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню. По свидетельству пленника перед этим, только от одного удачного залпа РСЗО БМ21 (Град), было продано около 30 билетов на концерт Кобзона. Старший группы слушателей на этом концерте командир одного из батальонов", - написал Доник на своей странице в Фейсбуке, сопроводив публикацию соответствующими фото.
Напомним, в субботу стало известно, что силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и партизан, город Тростянец Сумской области был освобожден от врага.
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