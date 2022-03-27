ВСУ ведут бои на территории Херсонской области

В Станиславской громаде Херсонской области ведутся активные бои. Есть раненные, повреждены дома. Об этом в Фейсбуке сообщил глава громады Иван Самойленко.

"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь прошли очень тревожно, они принесли много ранений людям, повреждены дома, повреждены системы энергетики и газоснабжения… Ситуация напряжена из-за обстрелов", - сказал чиновник.

Также известно, что на Херсонщине бои продолжаются в районах вблизи Николаевской области, а именно - в Станиславе и Великой Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Об этом сообщил народный депутат по 184 округу Сергей Козырь.