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ВСУ ведут бои на территории Херсонской области

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Освобождение областного центра не за горами

ВСУ ведут бои на территории Херсонской области

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Станиславской громаде Херсонской области ведутся активные бои. Есть раненные, повреждены дома. Об этом в Фейсбуке сообщил глава громады Иван Самойленко.

"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь прошли очень тревожно, они принесли много ранений людям, повреждены дома, повреждены системы энергетики и газоснабжения… Ситуация напряжена из-за обстрелов", - сказал чиновник.

Также известно, что на Херсонщине бои продолжаются в районах вблизи Николаевской области, а именно - в Станиславе и Великой Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Об этом сообщил народный депутат по 184 округу Сергей Козырь.

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В статье: война с Россией Херсон
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