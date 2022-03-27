УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские военные показали, как освобождали Ольховку в Харьковской области
В тренде

Украинские военные показали, как освобождали Ольховку в Харьковской области

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Родная земля возвращается хозяевам

Украинские военные показали, как освобождали Ольховку в Харьковской области

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Вчера в ходе наступательной операции в Харьковской области Территориальная оборона харьковского подразделения "Азов" освободила село Ольховка.

Населённый пункт находится вблизи Харькова. Он имел стратегическую важность для окружения областного центра с восточного направления.

Военные сообщили, что им удалось уничтожить 70 оккупантов и 3 единицы техники. В руки украинцев попали трофейные КШМ и МТЛБ. Также взято в плен 27 россиян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Оперативно ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...