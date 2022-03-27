Украинские военные показали, как освобождали Ольховку в Харьковской области

Вчера в ходе наступательной операции в Харьковской области Территориальная оборона харьковского подразделения "Азов" освободила село Ольховка.

Населённый пункт находится вблизи Харькова. Он имел стратегическую важность для окружения областного центра с восточного направления.

Военные сообщили, что им удалось уничтожить 70 оккупантов и 3 единицы техники. В руки украинцев попали трофейные КШМ и МТЛБ. Также взято в плен 27 россиян.