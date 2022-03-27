Генштаб: россияне продолжают перекидывать дополнительные силы в Беларусь

Генеральный штаб ВСУ в дневной оперативной сводке от 27 марта сообщает, что Россия продолжает перемещать свои подразделения на территорию республики Беларусь.

"Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиление имеющихся группировок, пополнение запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих", - говорится в сообщении. При этом указывается, что часть подразделений вооруженных сил Беларуси продолжают находиться на полигонах.

Относительно ситуации на разных направлениях:

на Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений;

на Сиверском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел;

на Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка;

на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли;

в Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

Генштаб подчеркивает, что "украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отбивают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях".

Заметим, что с начала войны россияне, по данным Генштаба ВСУ, потеряли 16 600 человек убитыми, в частности, Украинская Армия уничтожила несколько генералов, в том числе командующих армиями. Россияне прекратили наступление по многим направлениям, при этом продолжают обстрелы и бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины.