Вирт: Отец Тимощука записался в Луцкую терроборону
Украинский тренер "Зенита" продолжает молчать
Фото: twitter.com/zenit_spb
Главный тренер "Вереска" Юрий Вирт рассказал, что писал Анатолию Тимощуку, который никак не отреагировал на вооруженную агрессию россии против Украины:
"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.
Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.
Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терробороны. Я думаю, что он все знает", – сказал Вирт.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (4)
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aleks68
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
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