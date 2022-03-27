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Вирт: Отец Тимощука записался в Луцкую терроборону

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Украинский тренер "Зенита" продолжает молчать

Вирт: Отец Тимощука записался в Луцкую терроборону

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Главный тренер "Вереска" Юрий Вирт рассказал, что писал Анатолию Тимощуку, который никак не отреагировал на вооруженную агрессию россии против Украины:

"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.

Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терробороны. Я думаю, что он все знает", – сказал Вирт.

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В статье: Анатолий Тимощук Юрий Вирт
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Источник:
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Комментарии (4)
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aleks68
27.03.2022 в 16:03
"я тебя породил,я тебя и ....."
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
27.03.2022 в 14:07
Ну таке, хіба мама винувата, що дитина дурнувата...
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
27.03.2022 в 14:00
И как такого отца вышло такое гавно ?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2022 в 15:33
Может они нашли его?...
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0
0

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