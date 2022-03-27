Вирт: Отец Тимощука записался в Луцкую терроборону

Главный тренер "Вереска" Юрий Вирт рассказал, что писал Анатолию Тимощуку, который никак не отреагировал на вооруженную агрессию россии против Украины:

"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.

Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терробороны. Я думаю, что он все знает", – сказал Вирт.