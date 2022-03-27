Это уже восьмой. ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
Долетался рашист
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об очередном сбитом вражеском самолете украинскими военными. «Приземление» произошло утром в воскресенье, 27 марта.
"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - сообщил Синегубов.
Заметим, что Су-34 начал эксплуатироваться в 2007-м году. Самолет сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника.
По информации из открытых источников, это уже восьмой Су-34, сбитый украинскими воинами. Больше всего таких истребителей-бомбардировщиков сбито именно возле Харькова. Также ВСУ сбивали Су-34 возле Волновахи, Чернигова, в Киевской области.
Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 27-го марта были сбиты 121 российских самолетов.
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