Палкин: Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – для победы в этой войне
Функционер донецкого клуба не падает духом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, насколько важна поддержка Украины футбольным сообществом:
"Мы смотрим чемпионаты Англии, Германии, где перед каждой игрой демонстрируют большую поддержку для нас. Это очень и очень важно, потому что подобное придает нам силы. Мы становимся сильнее, что помогает в нашей ситуации. Очень спасибо всем футбольным людям со всего мира, которые поддерживают нас.
Мы верим, что победим – это самое важное. Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным. У нас сейчас нет обычной жизни с просмотром телевидения и отдыхом. У нас нет времени, не можем и думать о том, чтобы расслабиться.
Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – победы в этой войне", – сказал Палкин.
Популярное сейчас
- ВСУ освободили село на Харьковщине, оккупированное двумя батальонными группами россиян
- Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА
- Зеленский: россия проводит дерусификацию Украины
- Что-то назревает. Войска московии начали военные учения на спорных Курильских островах
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате