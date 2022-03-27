Палкин: Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – для победы в этой войне

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, насколько важна поддержка Украины футбольным сообществом:

"Мы смотрим чемпионаты Англии, Германии, где перед каждой игрой демонстрируют большую поддержку для нас. Это очень и очень важно, потому что подобное придает нам силы. Мы становимся сильнее, что помогает в нашей ситуации. Очень спасибо всем футбольным людям со всего мира, которые поддерживают нас.

Мы верим, что победим – это самое важное. Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным. У нас сейчас нет обычной жизни с просмотром телевидения и отдыхом. У нас нет времени, не можем и думать о том, чтобы расслабиться.

Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – победы в этой войне", – сказал Палкин.