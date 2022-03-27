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Бойко: Никогда в жизни так не гордился тем, что я украинец. Мы победим!

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Вратарь "Динамо" верит в свою страну

Бойко: Никогда в жизни так не гордился тем, что я украинец. Мы победим!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко обратился к украинцам, сопротивляющимся оккупантам:

"Дорогие украинцы, уже прошел месяц, когда мы защищаем нашу страну, ее границы, целостность и независимость. Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что он делает для того, чтобы мы победили в этой войне.

Отдельное спасибо хочу выразить нашей армии и волонтерам. Эти люди, каждый день и ежеминутно, рискуют своей жизнью, делают все возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя защищенными, чтобы наша страна победила. Я никогда в жизни так не гордился тем, что я украинец.

Я родился в Киеве, в независимой и мирной Украине, и хочу, чтобы наша страна осталась такой: независимой, мирной, цельной. Мы сделаем все возможное для этого. Мы победим. Мы уже это сделали", - сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 15:55
И неважно совсем, на каком языке ты говоришь... Важно, что ты любишь страну, на територии которой проживаешь... Всё наладится, победа будет за нами! УКРАИНСКИЙ НАРОД - сильный, единый, и непобедимый! Держимся, ребятки!
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