Бойко: Никогда в жизни так не гордился тем, что я украинец. Мы победим!

Голкипер "Динамо" Денис Бойко обратился к украинцам, сопротивляющимся оккупантам:

"Дорогие украинцы, уже прошел месяц, когда мы защищаем нашу страну, ее границы, целостность и независимость. Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что он делает для того, чтобы мы победили в этой войне.

Отдельное спасибо хочу выразить нашей армии и волонтерам. Эти люди, каждый день и ежеминутно, рискуют своей жизнью, делают все возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя защищенными, чтобы наша страна победила. Я никогда в жизни так не гордился тем, что я украинец.

Я родился в Киеве, в независимой и мирной Украине, и хочу, чтобы наша страна осталась такой: независимой, мирной, цельной. Мы сделаем все возможное для этого. Мы победим. Мы уже это сделали", - сказал Бойко.