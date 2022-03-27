УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Главарь "ЛНР" хочет провести референдум о присоединении к россии
В тренде

Главарь "ЛНР" хочет провести референдум о присоединении к россии

Общие новости
(1 голосов)

Пытаются рисовать картинку

Главарь "ЛНР" хочет провести референдум о присоединении к россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасичник заявил, что в ближайшее время на территории, подконтрольной этой группировке, может состояться "референдум" о вхождении в состав россии.

"Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение о вступлении в рф. Я почему-то уверен, что это так и будет", – приводят слова Пасичника российские государственные агентства. Даты проведения так называемого референдума он не назвал.

Как известно, так называемая "Луганская народная республика" возникла в части Луганской области после вторжения России еще в 2014 году. 21 февраля 2022-го президент россии владимир путин признал независимость оккупированных частей Донбасса, где действуют группировки "ЛНР" и "ДНР". Под предлогом их защиты 24 февраля россия начала полномасштабную войну против Украины.

Читайте такжеГУР МО: Оккупанты бросают как "пушечное мясо" мобилизованных из ОРДЛО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
27.03.2022 в 15:59
кому вы там нужны убогие?сдохнет плешивый и сдадут вас ..... с потрохами ради своих денег и дворцов.
Ответить
+2
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 15:44
Грохнут этого подставного главу, и усё... Никто ничего ни у кому не успеет присоединить... Мрази во власти РФ сидят и все те, кто осознанно поверили таким убийцам..... Ещё и рассказывают, что в 2014 Украина сама себя обстреливала... Лично видел наёмников с РФ, в других городах Донецкой области... Эти города отбили от будущего вступления в ДНР... То, что это были именно российские наемники - у них на рожах было написано... А под флагом тем или иным, или на технике той или иной - кто угодно может ездить ... Они что тогда, что сейчас друг у друга отжимали технику ...
Ответить
+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 15:52
Извините, снова я не смог сдержаться, и не не написАть большой пост... Уже заколебали со своим враньём, наглостью, несправедливостью, жестокостью.... В РФ и так потихоньку #опа настает, много олигархов теряют по пол своего состояния, а то и больше... Многие звёзды уезжают оттуда, не просто так ведь... Не "на отдых" поехал в какую-то другую страны (я подзабыл) явно, как рассказывал Газманов старший там .... И кто там будет возвращаться туда... Не верю... Быстрее сама РФ развалится на несколько частей (в лучшем случае), чем они захватят какую-то часть Украины и признают Россией... Долги у них там уже во всю проявляются. В общем ладно! Всем мира, дорогие украинцы! Дай Бог продолжить жить и радоваться жизни на ЦЕЛОСТНОЙ територии УКРАИНЫ
Ответить
+1
0
Черноморчик (Одесса )
27.03.2022 в 15:42
Дай бог дожить и увидеть как эти марионетки будут вместе с путлером сидеть на скамье подсудимых.
Ответить
+2
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 15:45
Да да, вот именно... И это в лучшем случае для них ещё
Ответить
+1
0
aleks68
27.03.2022 в 16:01
никто из них до суда не доживёт.уберут эту падаль.слишком много знают.должны замолчать навсега.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...