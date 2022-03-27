Главарь "ЛНР" хочет провести референдум о присоединении к россии

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасичник заявил, что в ближайшее время на территории, подконтрольной этой группировке, может состояться "референдум" о вхождении в состав россии.

"Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение о вступлении в рф. Я почему-то уверен, что это так и будет", – приводят слова Пасичника российские государственные агентства. Даты проведения так называемого референдума он не назвал.

Как известно, так называемая "Луганская народная республика" возникла в части Луганской области после вторжения России еще в 2014 году. 21 февраля 2022-го президент россии владимир путин признал независимость оккупированных частей Донбасса, где действуют группировки "ЛНР" и "ДНР". Под предлогом их защиты 24 февраля россия начала полномасштабную войну против Украины.