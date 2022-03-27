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Глава МИД Британии: россия не ведет переговоры всерьез, поэтому нужно ужесточать санкции

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Наши европейские партнеры продолжают действовать

Глава МИД Британии: россия не ведет переговоры всерьез, поэтому нужно ужесточать санкции

Getty Images

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Британия не планирует ослаблять наложенные на россию санкции, пока не произойдет полное прекращение огня и выхода российских военных из Украины:

"Санкции могут быть сняты только после полного прекращения огня и выхода российских войск из Украины, но также обязательства, что после этого не будет новой агрессии. Мероприятия нужно действовать жестко, чтобы добиться мира.

Не думаю, что они сейчас серьезно ведут переговоры. Потому нужно дальше усиливать санкции", - отметила глава МИД.

Также недавно стало известно, что Англия направит в Украину новый пакет военной помощи, включающий 6000 гранатометов.

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В статье: Англия война с Россией
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Источник:
The Telegraph

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