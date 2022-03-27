"А чего нам бояться? Мы - свободные люди". ВИДЕО, как добровольцы из Беларуси воюют за Украину

Есть Белоруссия - униженная Лукашенко страна, обреченная служить российским оккупантам. А есть – Беларусь с гордым и свободным народом, который стал плечом к плечу с украинцами в войне с рашистами.

В сеть попало видео с белорусским добровольцем, который комментирует освобождение села Лукьяновка в Киевской области от россиян. Воин передал привет ху*лу и пообещал, что вместе с кремлевским карликом сгинет весь его русский мир. Также он продемонстрировал добытые в бою трофеи и рассказал, будут ли белорусские добровольцы брать в плен солдат армии Лукашенко, если те открыто вступят в войну.