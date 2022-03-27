Мэр Ивано-Франковска попал под обстрел возле Чернигова

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под вражеский обстрел возле Чернигова, когда сопровождал гуманитарный груз в окруженный город. Несколько человек из группы получили ранения.

"Мы с гуманитарной миссией ездили в город Чернигов помочь фактически окруженному городу. Мы были обстреляны врагом. Слава Богу, все живы, есть несколько ребят, которых ранили. Мы пытались передать специальную связь и другую гуманитарную помощь. Для нас 26 марта новый день рождения.

Помощь для черниговчан и ВСУ удалось передать благодаря мужественным военным Евгению, Константину, Андрею и Александру. Если бы не их профессионализм и выучка, ваш покорный слуга здесь уже не сидел бы.

Наш автобус фактически вышел из строя из-за выстрелов, почти решето. Война ближе, чем нам кажется", – написал Марцинкив.