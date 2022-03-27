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  3. Сумасшедший Кива. Экс-нардеп появился на российском ТВ
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Сумасшедший Кива. Экс-нардеп появился на российском ТВ

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Из палаты постучались

Сумасшедший Кива. Экс-нардеп появился на российском ТВ

Новина українською

Экс-нардеп Кива покинул Украину 16-го февраля, еще до начала российского вторжения. При этом член партии ОПЗЖ назвал агрессию путина против украинского народа "не своей войной".

А сейчас Кива появился в эфире российского пропагандистского ТВ.

Сумасшедший говорит о британской разведке в Киеве, и то что СБУ каждый день убивает украинских журналистов, блогеров и активистов, а потом разбрасывает их тела по украинской столицу.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Footballers (Умань)
27.03.2022 в 18:59
Коли вже тіла шуфричів і кив розкидають нарешті.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
27.03.2022 в 18:51
То, шо воно йо.нуте, не бачив тільки снезрячий
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0
0
Djon (Киев)
27.03.2022 в 18:50
доцент п і д о р а с т и ч н и х наук
Ответить
0
0
Djon (Киев)
27.03.2022 в 18:49
доцент підорастичних наук
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.03.2022 в 18:02
Плакуча Ківа)
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
27.03.2022 в 17:51
Кон.чен.ий
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