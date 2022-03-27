Сумасшедший Кива. Экс-нардеп появился на российском ТВ

Экс-нардеп Кива покинул Украину 16-го февраля, еще до начала российского вторжения. При этом член партии ОПЗЖ назвал агрессию путина против украинского народа "не своей войной".

А сейчас Кива появился в эфире российского пропагандистского ТВ.

Сумасшедший говорит о британской разведке в Киеве, и то что СБУ каждый день убивает украинских журналистов, блогеров и активистов, а потом разбрасывает их тела по украинской столицу.