Сумасшедший Кива. Экс-нардеп появился на российском ТВ
Из палаты постучались
Экс-нардеп Кива покинул Украину 16-го февраля, еще до начала российского вторжения. При этом член партии ОПЗЖ назвал агрессию путина против украинского народа "не своей войной".
А сейчас Кива появился в эфире российского пропагандистского ТВ.
Сумасшедший говорит о британской разведке в Киеве, и то что СБУ каждый день убивает украинских журналистов, блогеров и активистов, а потом разбрасывает их тела по украинской столицу.
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Комментарии (6)
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Footballers (Умань)
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kravaserega (Kyiv)
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Djon (Киев)
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Romerik (YNWA)
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DesnaUA (Чернигов)
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