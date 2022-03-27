МИД Украины о референдуме ЛНР: россия получит еще более решительный ответ от мира
Какой смысл, если никто не признает...
Сегодня появилась информация, что глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории, подконтрольной этой группировке, может состояться "референдум" о вхождении в состав россии.
Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал данные незаконные намерения боевиков.
"Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства.
В то же время россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит его падение в бездне глобальной изоляции", - сказал Николенко.
Популярное сейчас
- ГУР: путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий
- Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА
- Генштаб: Ежедневно в Севастополь привозят 50-100 раненых российских солдат
- Уничтожение "Орска" было огромной целью – правда, одним лишь флагманом вмс рф не обошлось
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:35 Украинские Воздушные силы ВСУ: Враг существенно снизил авиационную активность, но активно использует БпЛА. Последних за сутки сбито 12
- 00:04 Украинские Подоляк: россия еще не осознала всю глубину падения. Когда это произойдет, переговоры станут более конструктивными
- 23:39 Зарубежные Форвард Осасуны лично привез помощь украинским беженцам в Польшу. Еще 30 человек он забрал с собой в Испанию