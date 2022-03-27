МИД Украины о референдуме ЛНР: россия получит еще более решительный ответ от мира

Сегодня появилась информация, что глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории, подконтрольной этой группировке, может состояться "референдум" о вхождении в состав россии.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал данные незаконные намерения боевиков.

"Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства.

В то же время россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит его падение в бездне глобальной изоляции", - сказал Николенко.