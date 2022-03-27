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Макрон: Я бы не стал называть Путина мясником, потому что я все еще веду с ним переговоры

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(3 голосов)

Президент Франции осудил слова президента США

Макрон: Я бы не стал называть Путина мясником, потому что я все еще веду с ним переговоры

Фото: De Standaard

UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 3 осудил недавние высказывания президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Байден охарактеризовал Путина как мясника, которому нельзя позволять управлять страной.

Макрон сказал: "Я бы не стал использовать такие термины, потому что я все еще веду переговоры с президентом Путиным".

Он также заявил, что целью переговоров является прекращение российской агрессии против Украины. Также целью является вывод войск РФ с территории Украины.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Эммануэль Макрон Джо Байден
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Комментарии (9)
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Moleminer
27.03.2022 в 18:54
зрада
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0
0
Footballers (Умань)
27.03.2022 в 18:54
путінське щеня сказав про трампа Байден.Підходить і до макрона.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2022 в 18:22
Французька хвойда.
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
27.03.2022 в 17:49
Підрон
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+4
0
tamerlan58 (Львов)
27.03.2022 в 17:41
Макрон-редкая тварь. На следующий срок подонка французы уже не выберут.
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+4
0
aleks68
27.03.2022 в 17:58
беда в том что там есть кандидаты и похуже этого .....
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+2
0
avatar
Руська (Лубны)
27.03.2022 в 17:28
Мікрон
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+5
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 17:08
Угу... Переобуваться только не надо... Или президент Франции желает, чтоб его страна тоже ощутила на себе то, что сейчас ощущает и переносит на себе Украина...
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+5
0
aleks68
27.03.2022 в 17:02
как хочется посидеть на двух стульях сразу
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+5
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