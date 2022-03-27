Макрон: Я бы не стал называть Путина мясником, потому что я все еще веду с ним переговоры
Президент Франции осудил слова президента США
Фото: De Standaard
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 3 осудил недавние высказывания президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Байден охарактеризовал Путина как мясника, которому нельзя позволять управлять страной.
Макрон сказал: "Я бы не стал использовать такие термины, потому что я все еще веду переговоры с президентом Путиным".
Он также заявил, что целью переговоров является прекращение российской агрессии против Украины. Также целью является вывод войск РФ с территории Украины.
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Комментарии (9)
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