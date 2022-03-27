Макрон: Я бы не стал называть Путина мясником, потому что я все еще веду с ним переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 3 осудил недавние высказывания президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Байден охарактеризовал Путина как мясника, которому нельзя позволять управлять страной.

Макрон сказал: "Я бы не стал использовать такие термины, потому что я все еще веду переговоры с президентом Путиным".

Он также заявил, что целью переговоров является прекращение российской агрессии против Украины. Также целью является вывод войск РФ с территории Украины.