Арестович: Если падет оборона россиян на юге, то положение врага вокруг Мариуполя сильно ухудшится
Брифинг советника главы ОП
ОП
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию в Мариуполе и на юге Украины.
"Если падет оборона противника на юге, то его положение вокруг Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают. Они это делают. Они официально заявили", - сказал Арестович.
Также Арестович назвал две задачи российских оккупантов, которые сейчас являются главными для них: враг хочет оцепить украинские войска в зоне ООС, чтобы добить Мариуполь, а также удержать оборону в районе Херсона.
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 17:34
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