Арестович: Если падет оборона россиян на юге, то положение врага вокруг Мариуполя сильно ухудшится

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию в Мариуполе и на юге Украины.

"Если падет оборона противника на юге, то его положение вокруг Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают. Они это делают. Они официально заявили", - сказал Арестович.

Также Арестович назвал две задачи российских оккупантов, которые сейчас являются главными для них: враг хочет оцепить украинские войска в зоне ООС, чтобы добить Мариуполь, а также удержать оборону в районе Херсона.