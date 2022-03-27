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  3. Арестович: Если падет оборона россиян на юге, то положение врага вокруг Мариуполя сильно ухудшится
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Арестович: Если падет оборона россиян на юге, то положение врага вокруг Мариуполя сильно ухудшится

Общие новости
(3 голосов)

Брифинг советника главы ОП

Арестович: Если падет оборона россиян на юге, то положение врага вокруг Мариуполя сильно ухудшится

ОП

Новина українською

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию в Мариуполе и на юге Украины.

"Если падет оборона противника на юге, то его положение вокруг Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают. Они это делают. Они официально заявили", - сказал Арестович.

Также Арестович назвал две задачи российских оккупантов, которые сейчас являются главными для них: враг хочет оцепить украинские войска в зоне ООС, чтобы добить Мариуполь, а также удержать оборону в районе Херсона.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 17:34
А оно всё так и будет...
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