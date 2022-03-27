26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, об этом пишет The Insider со ссылкой на свои источники.

52 ракеты выпустили с кораблей Черноморского флота и около 18 с территории Беларуси.

По данным источника, общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов в ценах 2020 года.

Стоит отметить, что ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: с 70 выпущенных россией ракет цели достигли только восемь, а остальные были уничтожены в небе.