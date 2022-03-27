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26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины

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(4 голосов)

Но здесь отличилась ПВО Украины

26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, об этом пишет The Insider со ссылкой на свои источники.

52 ракеты выпустили с кораблей Черноморского флота и около 18 с территории Беларуси.

По данным источника, общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов в ценах 2020 года.

Стоит отметить, что ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: с 70 выпущенных россией ракет цели достигли только восемь, а остальные были уничтожены в небе.

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В статье: война с Россией
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Источник:
The Insider

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2022 в 18:20
Це в рашистів вже предсмертна агонія...
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 17:36
Российские войска, в пи#ду засуньте себе эти ракеты... А, не, у вас же её нет. Тогда в #опу... Может хоть там эти ракеты достигнут цели и взорвутся
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