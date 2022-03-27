26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины
Но здесь отличилась ПВО Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, об этом пишет The Insider со ссылкой на свои источники.
52 ракеты выпустили с кораблей Черноморского флота и около 18 с территории Беларуси.
По данным источника, общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов в ценах 2020 года.
Стоит отметить, что ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: с 70 выпущенных россией ракет цели достигли только восемь, а остальные были уничтожены в небе.
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Источник:The Insider
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2022 в 18:20
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 17:36
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