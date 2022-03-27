Экологическая катастрофа на ЧАЭС. Горят 10 тысяч гектаров лесов

В настоящее время в зоне отчуждения в районе ЧАЭС экологическая катастрофа.

Из-за боевых действий российских кафиров горит более 10 тысяч гектаров радиоактивных лесов. О 31 пожаре, вызывающем повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха, сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В настоящее время из-за захвата зоны отчуждения россиянами контроль и тушение пожаров невозможны. Из-за горения в воздух высвобождаются радионуклиды, которые ветер может перенести в страны Европы.

К сожалению, ветреная и сухая погода способствует интенсивности и увеличению площади горения. Также существует риск, что пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов

Людмила Денисова обращается в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира.