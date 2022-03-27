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Экологическая катастрофа на ЧАЭС. Горят 10 тысяч гектаров лесов

Общие новости
(4 голосов)

Есть угроза для Беларуси и стран Европы

Экологическая катастрофа на ЧАЭС. Горят 10 тысяч гектаров лесов

Новина українською

В настоящее время в зоне отчуждения в районе ЧАЭС экологическая катастрофа.

Из-за боевых действий российских кафиров горит более 10 тысяч гектаров радиоактивных лесов. О 31 пожаре, вызывающем повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха, сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

  • В настоящее время из-за захвата зоны отчуждения россиянами контроль и тушение пожаров невозможны. Из-за горения в воздух высвобождаются радионуклиды, которые ветер может перенести в страны Европы.
  • К сожалению, ветреная и сухая погода способствует интенсивности и увеличению площади горения. Также существует риск, что пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов

Людмила Денисова обращается в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира.

"Предупредить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации российскими войсками территории", - призывает Денисова.

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В статье: война с Россией
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