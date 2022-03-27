Плевок в лицо украинцев. Президент Германии пригласил посла Украины на концерт россиян

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника на концерт классической музыки "За свободу и мир", который должен был пройти в его резиденции во дворце Бельвю.

Казалось бы, это проявление поддержки Украины, которая страдает от нападения рашистов. Но в своем желании усидеть одним задом на двух стульях Штайнмайер явно переусердствовал.

Как сообщила супруга посла Светлана Мельник, в программе – за исключением единственного украинского композитора Валентина Сильвестрова – все произведения композиторов государства-агрессора. Более того среди солистов только россияне, в частности, пианист Киссин и баритон Погоссов.

"То есть, что же получается: заходите к нам на русский огонек, господин Посол, с Вашим "сопровождением" (женой – прим.). Мы хотим проявить солидарность Вашему мужественному народу и приготовили для Вас музыкальный сюрприз. Послушайте арию князя Елецкого из оперы "Пиковая дама" Чайковского, а также насладитесь произведениями советского композитора Шостаковича в исполнении блестящих русских и белорусских музыкантов. Только это совсем не о солидарности с Украиной, а о очередном издевательстве, плевок в лицо всем украинцам! Предлагать Послу Украины послушать музыку страны-агрессора в исполнении ее российских солистов - и это в то время, когда украинский народ больше месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное вой сирен - это самый изысканный вид издевательства над нашим государством", написала Светлана Мельник на своей странице в Фейсбуке.

Посол Андрей Мельник отверг такое приглашение, назвав его оскорблением для украинцев.

Отметим, что украинский дипломат очень активно работает на информационном фронте в Германии. Он регулярно проводит переговоры с немецкими политиками, посещает популярные ток-шоу, во время которых критикует Германию за пассивную позицию и фактическое попустительство россии.