Речник Эрдогана: Если сжигать все мосты с россией, кто будет с ними разговаривать?
Также Калин заявил, что нужно поддерживать Украину всем возможным
Прессекретарь президента Турции Ибрагим Калин считает, что мир не должен обрывать все связи с россией.
Представитель Эрдогана заявил, что у них сохраняются хорошие отношения с Украиной и россией, и Турция пытается стать посредником в конфликте.
"Если все будут сжигать мосты с россией, то кто будет с ними разговаривать в конце концов", - сказал Калин на международном форуме в Дохе.
Также турецкий пресс-секретарь заявил, что Украину нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы украинцы могли защитить себя. Однако Калин также не оставил возможность усидеть сразу на двух стульях и добавил, что дело россии должно быть услышано, чтобы его претензии были понятны.
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