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  3. Речник Эрдогана: Если сжигать все мосты с россией, кто будет с ними разговаривать?
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Речник Эрдогана: Если сжигать все мосты с россией, кто будет с ними разговаривать?

Общие новости
(4 голосов)

Также Калин заявил, что нужно поддерживать Украину всем возможным

Речник Эрдогана: Если сжигать все мосты с россией, кто будет с ними разговаривать?

Новина українською

Прессекретарь президента Турции Ибрагим Калин считает, что мир не должен обрывать все связи с россией.

Представитель Эрдогана заявил, что у них сохраняются хорошие отношения с Украиной и россией, и Турция пытается стать посредником в конфликте.

"Если все будут сжигать мосты с россией, то кто будет с ними разговаривать в конце концов", - сказал Калин на международном форуме в Дохе.

Также турецкий пресс-секретарь заявил, что Украину нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы украинцы могли защитить себя. Однако Калин также не оставил возможность усидеть сразу на двух стульях и добавил, что дело россии должно быть услышано, чтобы его претензии были понятны.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
27.03.2022 в 18:32
якщо спалювати росiян , то не буде з ким вести периговори
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 18:30
Зараз немає сенсу з ними розмовляти... Керівництво РФ - це вбивці, з такими ніхто не повинен мати ніяких справ
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