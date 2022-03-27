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Стало известно, когда и где состоится следующий раунд переговоров между Украиной и рф

Общие новости
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(2 голосов)

Уже на следующей неделе

Стало известно, когда и где состоится следующий раунд переговоров между Украиной и рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Следующий живой раунд переговоров между Украиной и страной-террористом состоится уже на следующей неделе. Об этом у себя в фейсбуке сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.

Местом встречи выбрана Турция. Даты - 28-30 марта. Какой формат переговоров и какие вопросы будут обсуждаться Арахамия не написал, но сообщил, что все детали будут позже.

Напомним, что вживую стороны общались трижды. Заключительный, третий, раунд переговоров состоялся 7 марта. После этого обсуждение перешло в видеоформат. Ранее неоднократно появлялись слухи о требованиях фашистской федерации к Украине. Среди них: отказ от курса на вступление в НАТО, официальный статус русскому языку, отказ от размещения наступательных вооружений, решение проблемы коллективной безопасности, а также признание ОРДЛО и Крыма. Однако регулярно украинская сторона опровергала большинство из этих пунктов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
27.03.2022 в 18:49
Вже можна і не повідомляти де,коли,будуть чергові безрезультатні переговори.Результат забезпечать тільки ЗСУ.
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0
0
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Romerik (YNWA)
27.03.2022 в 18:39
Скоро на Мальдіви поїдуть на переговори). Не розумію про що говорити там, з їх умовами...
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+2
0
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 18:31
Ні до чого не приведуть ті переговори... Нажаль... Але дуже хотілося, щоб я помилявся
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+3
0

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