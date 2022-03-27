Стало известно, когда и где состоится следующий раунд переговоров между Украиной и рф

Следующий живой раунд переговоров между Украиной и страной-террористом состоится уже на следующей неделе. Об этом у себя в фейсбуке сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.

Местом встречи выбрана Турция. Даты - 28-30 марта. Какой формат переговоров и какие вопросы будут обсуждаться Арахамия не написал, но сообщил, что все детали будут позже.

Напомним, что вживую стороны общались трижды. Заключительный, третий, раунд переговоров состоялся 7 марта. После этого обсуждение перешло в видеоформат. Ранее неоднократно появлялись слухи о требованиях фашистской федерации к Украине. Среди них: отказ от курса на вступление в НАТО, официальный статус русскому языку, отказ от размещения наступательных вооружений, решение проблемы коллективной безопасности, а также признание ОРДЛО и Крыма. Однако регулярно украинская сторона опровергала большинство из этих пунктов.