Стало известно, когда и где состоится следующий раунд переговоров между Украиной и рф
Уже на следующей неделе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Следующий живой раунд переговоров между Украиной и страной-террористом состоится уже на следующей неделе. Об этом у себя в фейсбуке сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.
Местом встречи выбрана Турция. Даты - 28-30 марта. Какой формат переговоров и какие вопросы будут обсуждаться Арахамия не написал, но сообщил, что все детали будут позже.
Напомним, что вживую стороны общались трижды. Заключительный, третий, раунд переговоров состоялся 7 марта. После этого обсуждение перешло в видеоформат. Ранее неоднократно появлялись слухи о требованиях фашистской федерации к Украине. Среди них: отказ от курса на вступление в НАТО, официальный статус русскому языку, отказ от размещения наступательных вооружений, решение проблемы коллективной безопасности, а также признание ОРДЛО и Крыма. Однако регулярно украинская сторона опровергала большинство из этих пунктов.
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