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Россияне потеряли за время вторжения боевой техники на 11 млрд долларов

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(2 голосов)

Потери оккупанта за 32 дня активных действий

Россияне потеряли за время вторжения боевой техники на 11 млрд долларов

Новина українською

Украинский портал "24-канал" подсчитал стоимость уничтоженной техники росийской армии, за время вторжения с 24-го февраля.

В общей стоимости потери врага лишь техники составили на суму около 11 млрд долларов.

Россияне потеряли за время вторжения боевой техники на 11 млрд долларов - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 18:28
Буде ще більше. Це і так вже зрозуміло
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