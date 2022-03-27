Россияне потеряли за время вторжения боевой техники на 11 млрд долларов
Потери оккупанта за 32 дня активных действий
Украинский портал "24-канал" подсчитал стоимость уничтоженной техники росийской армии, за время вторжения с 24-го февраля.
В общей стоимости потери врага лишь техники составили на суму около 11 млрд долларов.
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 18:28
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