Мэр Харькова: Убытки колоссальные. 1100 зданий разрушено
Игорь Терехов о последствиях вторжения "русского мира"
Мэр города-героя Харькова Игорь Терехов рассказал о убытках, которые нанесли российские войска.
– Можно ли как-то посчитать убытки, которые уже нанесены городу? Я понимаю, что делать это неблагодарное дело, потому что они каждый день увеличиваются.
– Вы знаете, нельзя посчитать убытки. И не хочу я даже сейчас считать убытки, потому что убытки эти колоссальные, гибнут люди, ты никак это не посчитаешь. Просто скажу вам – 1100 зданий разрушено в городе Харькове.
– Это частичные разрушения?
– Что такое частичное разрушение? Стоит половина здания, а другой половины нет. Можно его восстанавливать? Нет, конечно. Это же мы говорим о зданиях. А инфраструктура? А котельные? А трубопроводы? А газопроводы? А водогоны? А насосные станции? Понимаете, это инфраструктура. А трансформаторные подстанции?
Мы сегодня не можем говорить вообще о том, какие убытки. Убытки колоссальные. Самое ужасное – это человеческие жизни. И каждый день.
– Сколько людей погибло в Харькове с начала войны?
– Я знаю все, но я из этических соображений не хочу говорить. Оставьте это на моей совести.
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