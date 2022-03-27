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Мэр Харькова: Убытки колоссальные. 1100 зданий разрушено

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Игорь Терехов о последствиях вторжения "русского мира"

Мэр Харькова: Убытки колоссальные. 1100 зданий разрушено

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Мэр города-героя Харькова Игорь Терехов рассказал о убытках, которые нанесли российские войска.

– Можно ли как-то посчитать убытки, которые уже нанесены городу? Я понимаю, что делать это неблагодарное дело, потому что они каждый день увеличиваются.

– Вы знаете, нельзя посчитать убытки. И не хочу я даже сейчас считать убытки, потому что убытки эти колоссальные, гибнут люди, ты никак это не посчитаешь. Просто скажу вам – 1100 зданий разрушено в городе Харькове.

– Это частичные разрушения?

– Что такое частичное разрушение? Стоит половина здания, а другой половины нет. Можно его восстанавливать? Нет, конечно. Это же мы говорим о зданиях. А инфраструктура? А котельные? А трубопроводы? А газопроводы? А водогоны? А насосные станции? Понимаете, это инфраструктура. А трансформаторные подстанции?

Мы сегодня не можем говорить вообще о том, какие убытки. Убытки колоссальные. Самое ужасное – это человеческие жизни. И каждый день.

– Сколько людей погибло в Харькове с начала войны?

– Я знаю все, но я из этических соображений не хочу говорить. Оставьте это на моей совести.

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В статье: война с Россией Игорь Терехов
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