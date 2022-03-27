Оккупанты продолжают везти боеприпасы с Беларуси и хранить возле ЧАЭС
Войска рф игнорируют угрозы о потенциальной ядерной катастрофе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают накапливать боеприпасы.
Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил российской Федерации из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области республики беларусь.
Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к Припяти городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.
Также украинские военные сообщают о продолжении милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы.
Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.
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