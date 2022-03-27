Войска рф стали использовать непригодные боеприпасы
Вторая армия мира выгребает из складов все, что есть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фашистский режим российской педерации позволил своим войскам использовать некондиционные боеприпасы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины. Это повышает риск их детонации еще до пуска.
"165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, входящей в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов.
Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", - заявили в Генштабе.
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