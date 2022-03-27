Войска рф стали использовать непригодные боеприпасы

Фашистский режим российской педерации позволил своим войскам использовать некондиционные боеприпасы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины. Это повышает риск их детонации еще до пуска.

"165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, входящей в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", - заявили в Генштабе.