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Войска рф стали использовать непригодные боеприпасы

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(5 голосов)

Вторая армия мира выгребает из складов все, что есть

Войска рф стали использовать непригодные боеприпасы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Фашистский режим российской педерации позволил своим войскам использовать некондиционные боеприпасы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины. Это повышает риск их детонации еще до пуска.

"165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, входящей в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов.

Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", - заявили в Генштабе.

Ранее мы сообщали, что россияне потеряли за время вторжения боевой техники на 11 млрд долларов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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jeremi33-3 (Сумы)
27.03.2022 в 20:35
Гарна новина. Якщо навіть 10% буде бракованим, це означає, що кожен 10 постріл буде вбивати самих же росіян...Сподіваюсь, що брак буде більше 10%...
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+1
0
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armik (Киев)
27.03.2022 в 20:18
Ну и хрен с ними.По одному такому можно сунуть под хвост подкацапникам ермаку и бутусову и проверить, кто из них работает на фсб, а кто - на гру рф.
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0
-2
Djon (Киев)
27.03.2022 в 19:46
Скоро орки лаптями по ЗСУ кидатися будуть.
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+4
0
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 19:13
Уже нечем воевать, угомонились бы...
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+3
0

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