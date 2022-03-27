УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Джо Байден к украинцам: Мы с вами. Точка
В тренде

Джо Байден к украинцам: Мы с вами. Точка

Общие новости
(4 голосов)

Лидер американцев оставил послание украинскому народу

Джо Байден к украинцам: Мы с вами. Точка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден снова поддержал Украину. Cегодня лидер американского государства оставил в своем твиттер послание украинцам.

"Мы с вами. Точка", - заявил Байден.

Вчера Джо Байден назвал путина мясником и заявил, что лидер страны-агрессора лжет. Также президент США сказал, что штаты будут оказывать различную помощь Украине в войне против россиян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Джо Байден
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Joe Biden

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...