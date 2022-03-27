Джо Байден к украинцам: Мы с вами. Точка
Лидер американцев оставил послание украинскому народу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден снова поддержал Украину. Cегодня лидер американского государства оставил в своем твиттер послание украинцам.
"Мы с вами. Точка", - заявил Байден.
Вчера Джо Байден назвал путина мясником и заявил, что лидер страны-агрессора лжет. Также президент США сказал, что штаты будут оказывать различную помощь Украине в войне против россиян.
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Источник:Twitter Joe Biden
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