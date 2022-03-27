Первые боевики Хезболлы присоединятся к Армии России уже в марте

Армия России несет огромные потери в войне против Украины, поэтому собирается через ЧВК "Вагнер" нанять боевиков ливанской "Хезболлы". Как сообщает Новая Газета, всего прибудет 800 человек, из них 200 уже 29 марта.

Члены вооруженного шиитского формирования прибудут на авиабазу в Беларуси. Им платят по 1500 долларов в месяц. Ранее лидер "Хезболлы" исключал участие боевиков в войне в Украине.

Ливанская исламистская организация "Хезболла" признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Бахрейна.