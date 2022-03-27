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Первые боевики Хезболлы присоединятся к Армии России уже в марте

Общие новости
(3 голосов)

Россияне нанимают даже ливанских террористов

Первые боевики Хезболлы присоединятся к Армии России уже в марте

Фото: UKR.NET

UA-Футбол
Новина українською

Армия России несет огромные потери в войне против Украины, поэтому собирается через ЧВК "Вагнер" нанять боевиков ливанской "Хезболлы". Как сообщает Новая Газета, всего прибудет 800 человек, из них 200 уже 29 марта.

Члены вооруженного шиитского формирования прибудут на авиабазу в Беларуси. Им платят по 1500 долларов в месяц. Ранее лидер "Хезболлы" исключал участие боевиков в войне в Украине.

Ливанская исламистская организация "Хезболла" признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Бахрейна.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 21:33
Зря ... Очень зря ... Неужели их путлер баблом подкупил (а оно так и есть)... Т.к. своим детям 2001-2004 года рождения он платит от силы по долларов 400-500 в месяц
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0
0
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jeremi33-3 (Сумы)
27.03.2022 в 20:38
Боже, які вони кончені...Хізбола звикла воювати в пустелях, горах... Що вони в наших полях і лісах робити? Зараз потеплішає і наші голодні комари після зими з'їдати їх живцем.
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+6
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.03.2022 в 20:33
Ці шльопанці з гранатометом ще не чули пісні кобздона. Наші хлопці забронюють їм квитки на "живий звук" .
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+6
0
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Степан Срака
27.03.2022 в 20:43
+
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+3
0
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Динамист (Киев)
27.03.2022 в 20:32
Ще одні приїдуть хто не бачив унітазів та інших елементарних речей цивілізації
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+5
0
Djon (Киев)
27.03.2022 в 19:44
Українцям пофігу кого мочити, що кадирковців, що х е р б о л у. Усі підуть на добриво в українську землю.
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+6
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