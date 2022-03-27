Первые боевики Хезболлы присоединятся к Армии России уже в марте
Россияне нанимают даже ливанских террористов
Фото: UKR.NET
Армия России несет огромные потери в войне против Украины, поэтому собирается через ЧВК "Вагнер" нанять боевиков ливанской "Хезболлы". Как сообщает Новая Газета, всего прибудет 800 человек, из них 200 уже 29 марта.
Члены вооруженного шиитского формирования прибудут на авиабазу в Беларуси. Им платят по 1500 долларов в месяц. Ранее лидер "Хезболлы" исключал участие боевиков в войне в Украине.
Ливанская исламистская организация "Хезболла" признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Бахрейна.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Это уже восьмой. ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
- Украинские военные показали, как освобождали Ольховку в Харьковской области
- Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
Новости по теме
- 00:35 Украинские Воздушные силы ВСУ: Враг существенно снизил авиационную активность, но активно использует БпЛА. Последних за сутки сбито 12
- 00:04 Украинские Подоляк: россия еще не осознала всю глубину падения. Когда это произойдет, переговоры станут более конструктивными
- 23:39 Зарубежные Форвард Осасуны лично привез помощь украинским беженцам в Польшу. Еще 30 человек он забрал с собой в Испанию
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 21:33
Ответить
0
0
jeremi33-3 (Сумы)
27.03.2022 в 20:38
Ответить
+6
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.03.2022 в 20:33
Ответить
+6
0
Степан Срака
27.03.2022 в 20:43
Ответить
+3
0
Динамист (Киев)
27.03.2022 в 20:32
Ответить
+5
0
Djon (Киев)
27.03.2022 в 19:44
Ответить
+6
0
Лучшие букмекеры
загрузка...