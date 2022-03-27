Посол США в НАТО: россия переоценила ситуацию и изменит тактику, но надо дать этому время
Смит считает, что первоначальные планы рф насчет Украины провалились
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Посол США в НАТО Джулианна Смит прокомментировала изменение тактики действий россии в отношении Украины.
Смит считает, что пока нет доказательств, что путин решил сосредоточиться на Донбассе, однако США будут следить за ситуацией.
"Однако у нас есть доказательства того, что россияне не достигли своих начальных целей. А это было, как вы хорошо знаете, взять Киев всего за пару дней.
Поэтому, я думаю, россия переоценила ситуацию и они собираются изменить свою тактику. Однако дадим этому немного времени.
Следующие несколько дней США, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений", – рассказала Смит.
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