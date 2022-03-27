УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Посол США в НАТО: россия переоценила ситуацию и изменит тактику, но надо дать этому время
В тренде

Посол США в НАТО: россия переоценила ситуацию и изменит тактику, но надо дать этому время

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Смит считает, что первоначальные планы рф насчет Украины провалились

Посол США в НАТО: россия переоценила ситуацию и изменит тактику, но надо дать этому время

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посол США в НАТО Джулианна Смит прокомментировала изменение тактики действий россии в отношении Украины.

Смит считает, что пока нет доказательств, что путин решил сосредоточиться на Донбассе, однако США будут следить за ситуацией.

"Однако у нас есть доказательства того, что россияне не достигли своих начальных целей. А это было, как вы хорошо знаете, взять Киев всего за пару дней.

Поэтому, я думаю, россия переоценила ситуацию и они собираются изменить свою тактику. Однако дадим этому немного времени.

Следующие несколько дней США, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений", – рассказала Смит.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...