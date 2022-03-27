Зеленский - о ситуации в Мариуполе: Наши военные сказали, что не покинут город и не бросят убитых

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским оппозиционным СМИ сообщил о ситуации в заблокированном Мариуполе. Он постоянно на связи с украинскими защитниками города, но они не готовы его покидать.

"Город заблокирован российскими военными. Заблокированы все въезды и выезды. Заминирован порт. Гуманитарная катастрофа однозначно внутри города, потому что завезти продукты питания, лекарства, воду невозможно - российские военные обстреливают гуманитарные конвои, убивают водителей.

Всё запорожско-бердянское направление сложное. Были достигнуты какие-то договорённости о деблокации гражданского пассажирского транспорта. Силовой вывоз людей в сторону россии также происходит. По нашим данным, более двух тысяч детей вывезено, а это значит украдено, потому что нам неизвестны точные локации детей. Это страшно. Они держут их, как души для обменного фонда.

Внутри [города] есть наши войска. В какую-то часть города они [фашиская армия путина] не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить. Их семьи обращались ко мне, я разговаривал с этими ребятами, я говорю с ними где-то раз в два дня. Я им говорил: мы обязательно вернёмся, но если вы чувствуете, что вам нужно выйти [из города], что так правильно, то сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что они не могут - там есть раненные. Они сказали, что не бросят убитых. В Мариуполе лежат трупы на дорогах, тротуарах. Российских солдат, граждан Украины - всех. Их никто не убирает. Это страшно выглядит. А наши военные не готовы оставить даже мёртвых военных. Выйти и похоронить, как мусор, они не готовы. Причём, не офицеров, а всех. Поэтому они защищают город, защищают раненных и мёртвых. Мы просили [российских военных] дать нам вывезти трупы. Нам не дали этого. Я не знаю, вывозят ли они русских. Есть разная информация", - сказал Зеленский.