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Роскомнадзор требует от СМИ запретить интервью Зеленского для российских журналистов

Общие новости
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(2 голосов)

"Феерически трусливое и позорное решение"

Роскомнадзор требует от СМИ запретить интервью Зеленского для российских журналистов

Фото: Офис Президента Украины

Новина українською

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским СМИ.

В свою очередь, Роскомнадзор сразу отреагировал на опубликованный материал и запретил российским изданием его публиковать.

"Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского.

Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - заявили в Роскомнадзоре.

В настоящее время из российских изданий интервью опубликовал только портал Медуза.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал данное решение Роскомнадзора "феерически трусливым и позорным".

"РФ действительно хочет быть изгнанником. Полноценным. Везде. Иначе нельзя оценить бессмысленность решения главного российского цензора – Роскомнадзора – который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского", - сказал Подоляк.

Полное интервью Владимира Зеленского российским журналистам

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 21:30
В РФ правители не могут за свои слова и действия отвечать... Только документы подделывать нагло могут
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 21:29
Ага, правду не хотят слушать... Скоты...
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Romerik (YNWA)
27.03.2022 в 20:50
І вони ще називали Зеленського клоуном. І хто тепер клоун. Бояться щоб челядь не дізналась будь якої правди
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