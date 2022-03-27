Роскомнадзор требует от СМИ запретить интервью Зеленского для российских журналистов
"Феерически трусливое и позорное решение"
Фото: Офис Президента Украины
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским СМИ.
В свою очередь, Роскомнадзор сразу отреагировал на опубликованный материал и запретил российским изданием его публиковать.
"Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского.
Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - заявили в Роскомнадзоре.
В настоящее время из российских изданий интервью опубликовал только портал Медуза.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал данное решение Роскомнадзора "феерически трусливым и позорным".
"РФ действительно хочет быть изгнанником. Полноценным. Везде. Иначе нельзя оценить бессмысленность решения главного российского цензора – Роскомнадзора – который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского", - сказал Подоляк.
Полное интервью Владимира Зеленского российским журналистам
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