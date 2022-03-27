"Какие-то пацаны 2003, 2004 года". Зеленский рассказал, что рф не спешит забирать своих пленных

Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины Владимир Зеленский в интервью российским оппозиционным СМИ сообщил, что списки пленных и убитых русских солдат в Украине составляются. Но фашистское правительство кремля пока не спешит их забирать.

"Составляются списки. Все списки есть. Думаю, [российскую] политику они не очень интересуют. С точки зрения их родителей безнадёжно невозможно жить, нужно принимать информацию. Думаю, у российской стороны все списки есть. Чтобы говорить о каких-либо обменах, показываются списки.

Я считаю, что нужно менять "всех на всех". Не обязательно действовать какими-то общепринятыми канонами и дожидаться конца войны. Не меряться "10 на 10", "11 на 11". Или "Ой, подождите, мы сейчас ещё подсобираем" - это то, что они делают сейчас с гражданскими людьми. Просто свинство какое-то. Если они будут воровать детей, то не будет никаких переговоров.

Это скотство я видел в минском процессе. Мы договорились с путиным в 2019-м, что поменяем "всех на всех" в ближайшие два месяца. У нас был прекрасный обмен 110, по-моему, людей. Оставался ещё список, но с их стороны они всё никак не могли дать, кто же их люди у нас в тюрьмах. Всё закончилось, никого они нам не поменяли.

Спросила та сторона - мы передали списки [пленных]. Надо ли оно им? Я в этом не уверен. Потому что [в плен попадают] какие-то пацаны 2003, 2004 годов рождения. Думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы не хотим их держать. Они сначала отказывались, потом какие-то мешки нам предлагали. Это мусорные пакеты. Я не понимаю, что себе думают родители этих детей. Мы ненавидим [русских], говорю вам как Президент воюющей страны. Но это же не скот.

Почему это страшно. Когда отношение такое к своим, то какое же тогда отношение ко всем другим. А мы точно не свои для правительства россии. Это дикость, и она очень плохо закончится. Для Украины мы понимаем, во имя чего. А что у вас в стране происходит, для меня это непонятно", - сказал Зеленский.