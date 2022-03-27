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Зеленский: Бойкотирование российских спортсменов или культуры - правильно

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(2 голосов)

Не каждый ощутит боль украинцев, но каждый россиянин должен ощутить хотя бы дискомфорт

Зеленский: Бойкотирование российских спортсменов или культуры - правильно

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для российских СМИ прокомментировал бойкотирование российского спорта и культуры.

"Смотрите, я считаю, что ты не можешь ощутить эту боль, которую ощутили мы, но ты должен хотя бы знать и почувствовать на себе хоть какой-то дискомфорт.

Тогда ты сможешь понять, что ты не такой, как все. А тебя твое правительство сделало изгоем. И поэтому международное бойкотирование тех или иных российских спортсменов, которые не имеют к политике никакого отношения, — решение верное. Потому что, к сожалению, они имеют отношение. Они, может быть, даже не чувствуют это до конца, да? Но они должны это понять, что они — инструмент международного имиджа страны.

И если происходит изоляция — культурная, спортивная, та или другая изоляция, то тех, кто там остается. Конечно, не тех граждан, которые выехали — культурные деятели, режиссеры, журналисты, спортсмены. Покинули, уехали в другую страну жить и так далее. И, естественно, это их право. Это их право, пускай живут, работают, развиваются и так далее. Это их право.

Но сказать, что они все невиновны до конца — тоже нечестно, потому что если человек свой голос нигде… Хотя бы один раз, хотя бы один пост в соцсетях, хотя бы один раз вышел на площадь… Не надо поджигать автомобиль кому-то, не надо стрелять ни в кого, не надо принуждать… Вот если ты там не убил царя родного, тогда ты нам не друг. Да нет, нет! Ну, просто поддержать.

Просто сказать. Просто сказать, что я не могу так, я не хочу так. Даже если меня услышал один человек, это все равно будет плюсом, а не минусом, и фраза что "нас все равно не услышат, это не поможет" — это не работает, это несправедливо. Поэтому бойкотирование — именно для того, чтобы поняли, что когда там умирают, вам должно быть хотя бы дискомфортно", – сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
27.03.2022 в 21:26
Да всё он правильно сказал ... Абсолютно здраво мыслит. Обе части от начала и до конца посмотрел. Ещё и много доков поддельных, и понятно, что это дело политиков со стороны РФ... Писать на украинском Зеленський В.А. только они могут... Ну или Беларусь ещё... Т.к. она тоже замешана в этом наступлении РФ... С их територии вылетела некоторая часть ракет...
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