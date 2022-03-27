Зеленский: Хуже всего русскому языку сделал путин

Президень Украины Владимир Зеленский в интервью оппозиционным российским СМИ сказал, что самый большой ущерб русскому языку нанёс глава кремля владимир путин.

"Проукраинская позиция - это не значит, что доносить позицию на украинском языке. Да нет у нас такого. Это информационный пузырь, в котором живут граждане россии. Я спокойно говорю с вами и когда со мной говорят по-русски, я спокойно перехожу. Я Президент и считаю, как он себя ведёт, значит, народ его и поддерживает.

Но ненависть ко всему русскому будет расти. Однозначно. Хуже всего русскому языку сделал владимир владимирович путин. Непоправимый ущерб. Люди будут стесняться за пределами россии говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой был признан конкретный агрессор в мире", - сказал Зеленский.