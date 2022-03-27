УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Хуже всего русскому языку сделал путин
В тренде

Зеленский: Хуже всего русскому языку сделал путин

Общие новости
(4 голосов)

"Это информационный пузырь, в котором живут граждане россии"

Зеленский: Хуже всего русскому языку сделал путин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президень Украины Владимир Зеленский в интервью оппозиционным российским СМИ сказал, что самый большой ущерб русскому языку нанёс глава кремля владимир путин.

"Проукраинская позиция - это не значит, что доносить позицию на украинском языке. Да нет у нас такого. Это информационный пузырь, в котором живут граждане россии. Я спокойно говорю с вами и когда со мной говорят по-русски, я спокойно перехожу. Я Президент и считаю, как он себя ведёт, значит, народ его и поддерживает.

Но ненависть ко всему русскому будет расти. Однозначно. Хуже всего русскому языку сделал владимир владимирович путин. Непоправимый ущерб. Люди будут стесняться за пределами россии говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. Такое происходило после той или иной войны, результатом которой был признан конкретный агрессор в мире", - сказал Зеленский.

Читайте такжеЗеленский: Бойкотирование российских спортсменов или культуры - правильно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...