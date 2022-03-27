Вывести войска рф на компромиссные территории - Зеленский сказал, какой должна быть военная победа Украины
Освобождение рф всей территории Украины может привести к третьей мировой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским оппозиционным СМИ, как он себе представляет "военную победу" Украины.
"Максимально уменьшить количество жертв. Сократить сроки этой войны. Вывести войска рф на компромиссные территории, а это всё, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить россию невозможно - это приведёт к третьей мировой войне. Я прекрасно всё понимаю и отдаю себе отчёт. Поэтому я и говорю - это компромисс. Вернитесь туда, с чего всё началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса.
Мне не 70 лет. У меня точно есть время. Но я тут не надолго. И после меня придёт человек достойный. Я хочу закончить эту войну. Я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я не хочу", - сказал Зеленский.
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