Волынь в огне: в Луцке и Сарнах прогремели взрывы (обновлено)
Похоже, опять крылатые ракеты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrea Ronchini/NurPhoto
Пользователи социальных сетей пишут, что в Луцке и Сарнах Ровненской области прогремели мощные взрывы.
В наибольшем городе Волыни их уже подтвердил мэр Игорь Полищук. Он также попросил не разглашать в сети место, куда они упали, так что ждем официальной информации.
Отметим, что на Луцк ракеты летели и вчера, но их удалось сбить. С другой стороны, российские оккупанты имели успех в Дубно Ровненской области, что в часе езды от Луцка - там была уничтожена нефтебаза.
По данным издания The Insader всего агрессор вчера выпустил по Украине 70 ракет, но цели достигли только 8.
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