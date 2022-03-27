Волынь в огне: в Луцке и Сарнах прогремели взрывы (обновлено)

Пользователи социальных сетей пишут, что в Луцке и Сарнах Ровненской области прогремели мощные взрывы.

В наибольшем городе Волыни их уже подтвердил мэр Игорь Полищук. Он также попросил не разглашать в сети место, куда они упали, так что ждем официальной информации.

Отметим, что на Луцк ракеты летели и вчера, но их удалось сбить. С другой стороны, российские оккупанты имели успех в Дубно Ровненской области, что в часе езды от Луцка - там была уничтожена нефтебаза.

По данным издания The Insader всего агрессор вчера выпустил по Украине 70 ракет, но цели достигли только 8.

UPD. По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко рашисты ударили по нефтебазе в черте города.