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Подоляк о волне ракетных ударов: Европе это точно нравится?

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Очередные акты терроризма от оккупантов

Подоляк о волне ракетных ударов: Европе это точно нравится?

Фото: Офіс президента України

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал вечерние ракетные удары российской армии по украинским мирным городам.

"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками.

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У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли. Европе это точно нравится?", – заявил Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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