Подоляк о волне ракетных ударов: Европе это точно нравится?
Очередные акты терроризма от оккупантов
Фото: Офіс президента України
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал вечерние ракетные удары российской армии по украинским мирным городам.
"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками.
Читайте такжеВывести войска рф на компромиссные территории - Зеленский сказал, какой должна быть военная победа Украины
У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли. Европе это точно нравится?", – заявил Подоляк.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Podolyak_M
Популярное сейчас
- Сумасшедший Кива. Экс-нардеп появился на российском ТВ
- Вирт: Отец Тимощука записался в Луцкую терроборону
- Украинские военные показали, как освобождали Ольховку в Харьковской области
- Что-то назревает. Войска московии начали военные учения на спорных Курильских островах
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей
Новости по теме
- 00:04 Украинские Подоляк: россия еще не осознала всю глубину падения. Когда это произойдет, переговоры станут более конструктивными
- 16:56 Украинские Подоляк В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации, однако сразу началась паника
- 00:29 Украинские "Европейской крови будет много". Советник главы ОП Украины отреагировал на призыв российского депутата атаковать другие страны
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...