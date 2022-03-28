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Зеленский: Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира

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Президент обратился к народу

Зеленский: Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 32-го дня войны против российских оккупантов обратился к украинскому народу.

"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны.

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Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", - рассказал Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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