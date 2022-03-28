Зеленский: Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира
Президент обратился к народу
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 32-го дня войны против российских оккупантов обратился к украинскому народу.
"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны.
Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", - рассказал Владимир Зеленский.
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