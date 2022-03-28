Дата матча Динамо U-19, идея УЕФА по финансовому Fair Play. Главные новости за 27 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 марта

Бело-синие из-за войны не смогла сыграть вовремя матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА со "Спортингом". Но Союз не стал засчитывать "Динамо" поражение, а позволил перенести игру. Теперь стало известно время и место проведения поединка. Итак, матч состоится 7 апреля в Бухаресте на стадионе "Рапида". В рамках подготовки команда Игоря Костюка сыграла со "Стяуа" и победила 5:0. Голы на счету Близниченко, Волошина, Мельниченко, Попова и Горбача.

Сине-желтые будут играть в элит-раунде квалификации против Норвегии, Сербии и Нидерландов. УЕФА запланировал матчи на первое, четвертое и седьмое июня соответственно. Надеемся, к тому времени Украина уже победит рашистов и мы сможем полноценно насладиться игрой. Финальная часть юношеского Евро пройдет с 18 июня по 1 июля, по его итогам будут определены участники молодежного чемпионата мира, который пройдет в Индонезии в 2023-м.

Главная идея состоит в том, чтобы клубы могли тратить на трансферы, зарплаты игроков и выплаты агентам 70% от выручки. Если это решение будет принято Европейской Клубной Ассоциацией, новые правила начнут действовать с 2025-го года. В случае несоответствия расходов с доходами клубы будут наказываться снятием очков или даже понижением в классе.

Сообщается, что каталонский клуб уже договорился о деталях личного контракта с Рафиньей, который в текущем сезоне отличился 9-ю голами. Однако "Барселона" пока не спешит делать предложение, ведь в контракте вингера, являющегося игроком сборной Бразилии, прописаны две клаусулы – 75 млн евро на случай сохранения места в АПЛ и 25 млн на случай вылета. Сейчас "Лидс" занимает 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на семь очков.

Парижский гранд несколько месяцев вел переговоры с Маркиньосом по новому контракту, но, по информации СМИ, даже шейхи не способны удовлетворить запросы бразильца по зарплате. Контракт универсального защитника истекает в 2024-м году, если так и не удастся подписать новое соглашение, ПСЖ придется продавать Маркиньоса уже этим летом.

"Манчестер Юнайтед" находится на распутье. Ральф Рангник не оправдал возложенных надежд – клуб до сих пор не выглядит претендентом на что-нибудь серьезное. Так что боссы ищут замену. Основным кандидатом на должность менеджера является Маурисио Почеттино из ПСЖ, хорошо знакомый с Английской Премьер-лигой. Но, по информации The Times, МЮ также внимательно следит за Эриком Тен Хагом из "Аякса". В клубе считают, что этот специалист сможет наконец-то поставить красным дьяволам свой стиль.