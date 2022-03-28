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ВСУ сдерживают россиян, пытающихся прорвать оборону Киева - Генштаб

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ВСУ сдерживают россиян, пытающихся прорвать оборону Киева - Генштаб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную утреннюю сводку от 28 марта. Сообщается, что группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, пытающегося прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

На Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка (юго-западнее Изюма) продолжаются оборонительные бои.

Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье. На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнения задач территориальной обороны.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил в сутки отбиты 5 атак врага.

На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

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В статье: война с Россией
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