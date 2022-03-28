ВСУ сдерживают россиян, пытающихся прорвать оборону Киева - Генштаб
Разом переможемо!
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную утреннюю сводку от 28 марта. Сообщается, что группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, пытающегося прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.
На Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка (юго-западнее Изюма) продолжаются оборонительные бои.
Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье. На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнения задач территориальной обороны.
На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил в сутки отбиты 5 атак врага.
На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.
Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.
Популярное сейчас
- Волынь в огне: в Луцке и Сарнах прогремели взрывы (обновлено)
- Зеленский - о ситуации в Мариуполе: Наши военные сказали, что не покинут город и не бросят убитых
- Клубы хотят реформировать Лигу Чемпионов и получить два места через рейтинг команд
- Живая сила, артиллерия и ПВО. Генштаб обнародовал новую информацию по потерям врага
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей