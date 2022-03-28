Экс-игрок Кривбасса погиб от ранения, полученного в боях за Авдеевку

Бывший футболист "Кривбасса", воспитанник криворожского клуба Владимир Колесник погиб, защищая Украину. О гибели экс-игрока сообщил "Кривбасс" на своей странице в Facebook.

Причиной смерти стали тяжелые раны, которые он получил в боях в Авдеевке. Бывшему игроку любительских и ветеранских команд было 52 года.

"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке. Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепр. Впрочем, спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться.

Владимир Колесник в свое время приобщался к тренировкам с первой командой "Кривбасса" и вызывался Олегом Тараном на сборы. Немало выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду "Кривбасса".