Экс-игрок Кривбасса погиб от ранения, полученного в боях за Авдеевку
Еще один украинский спортсмен отдал жизнь за родину
Фото: ФК Кривбасс
Бывший футболист "Кривбасса", воспитанник криворожского клуба Владимир Колесник погиб, защищая Украину. О гибели экс-игрока сообщил "Кривбасс" на своей странице в Facebook.
Причиной смерти стали тяжелые раны, которые он получил в боях в Авдеевке. Бывшему игроку любительских и ветеранских команд было 52 года.
"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке. Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепр. Впрочем, спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться.
Владимир Колесник в свое время приобщался к тренировкам с первой командой "Кривбасса" и вызывался Олегом Тараном на сборы. Немало выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду "Кривбасса".
Вечная память и слава Герою", - гласит сообщение клуба.
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