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На церемонии вручения Оскара отдали дань памяти пострадавших в Украине, но не вспомнили про рф

Общие новости
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Очень политкорректно.

На церемонии вручения Оскара отдали дань памяти пострадавших в Украине, но не вспомнили про рф

Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня ночью состоялась очередная церемония вручения престижной кинопремии "Оскар-2022".

Много звезд, почтивших мероприятие своим присутствием, появились на публике к аксессуарами в цветах украинского флага.

Также во время церемонии организовали минуту молчания.

"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле", - гоасила надпись на экране в этот момент.

О том, кто напал на Украину и кто виновен в тысячах смертей, организаторы тактично умолчали.

Минуте молчания предшествовала речь Милы Кунис (которая родилась в Черновцах) о поддержке народа Украины.

Также стоит отметить, что награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, за женскую - Джессика Честейн.

Лучшим фильмом стал "Кода".

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В статье: война с Россией
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