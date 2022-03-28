На церемонии вручения Оскара отдали дань памяти пострадавших в Украине, но не вспомнили про рф
Очень политкорректно.
Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images
Сегодня ночью состоялась очередная церемония вручения престижной кинопремии "Оскар-2022".
Много звезд, почтивших мероприятие своим присутствием, появились на публике к аксессуарами в цветах украинского флага.
Также во время церемонии организовали минуту молчания.
"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле", - гоасила надпись на экране в этот момент.
О том, кто напал на Украину и кто виновен в тысячах смертей, организаторы тактично умолчали.
Минуте молчания предшествовала речь Милы Кунис (которая родилась в Черновцах) о поддержке народа Украины.
Также стоит отметить, что награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, за женскую - Джессика Честейн.
Лучшим фильмом стал "Кода".
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