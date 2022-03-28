Для бесперебойного Интернета. Украинским медучреждениям передали спутниковые станции Илона Маска
Starlink!
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинским медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения передано 590 станций спутникового Интернет StarLink от американской компании SpaceX.
Благодаря терминалам StarLink больницы получат бесперебойный доступ к спутниковому интернету. При перебоях со связью каждая станция сможет раздавать Wi-Fi. Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому Интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.
Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
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