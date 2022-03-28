Удар по Луцку был нанесен с территории Беларуси - ОВА

Ракетный удар по Волынской области вечером 27 марта был нанесен со стороны Беларуси, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

По предварительным данным, информации о жертвах нет. По его словам, в результате удара взорвался один резервуар с ГСМ.

Больше информации глава области пообещал предоставить после того, как спасатели ликвидируют пожар.

Заметим, что в последние несколько дней россияне массово обстреливают базы с топливом. 26 марта была уничтожена нефтебаза во Львове. В тот же день была обстреляна нефтебаза в Дубно Ровенской области.

Заметим, что по данным СМИ, 26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. В общей сложности – 70, при этом цели достигли всего восемь.