Верещук рассказала, почему 28 марта не будут работать гуманитарные коридоры
Из-за орков
Фото: YouTube
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в своем Facebook важную информацию касательно работы гуманитарных коридоров в понедельник, 28 марта:
"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем".
россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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